Công an Hà Nội triển khai lực lượng giữ bình yên chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'
Chiều 24/11, khi hàng chục nghìn khán giả đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, lực lượng Công an TP Hà Nội đã có mặt từ sớm kiểm soát vé, soi chiếu an ninh, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân…
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-trien-khai-luc-luong-giu-binh-yen-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam-post676845.antd