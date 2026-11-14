Công an Hà Nội trao trả tài sản, ngăn chặn lừa đảo kịp thời

Công an xã Nội Bài trao trả tài sản bị đánh rơi cho công dân

Sáng 13/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, CBCS Công an xã Nội Bài phát hiện một chiếc ví màu hồng bị rơi trên đường, bên trong có căn cước công dân, 2 thẻ ngân hàng và 4,5 triệu đồng.

Chị L.T.D nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi tại trụ sở Công an xã Nội Bài.

Công an xã Nội Bài đã khẩn trương rà soát, xác minh thông tin để tìm chủ sở hữu. Qua rà soát, đơn vị xác định chiếc ví là của chị L.T.D (SN 2006, quê quán tỉnh Bắc Ninh); đã chủ động liên hệ, mời chị L.T. D đến trụ sở Công an xã nhận lại tài sản.

Thư cảm ơn của chị L.T.D gửi CBCS Công an xã Nội Bài.

Nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền đánh rơi, chị D đã gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS Công an xã Nội Bài. Chị đồng thời cũng viết thư cảm ơn Công an xã Nội Bài. Việc làm giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Công an phường Thanh Liệt kịp thời ngăn chặn nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng

Trước đó, ngày 10/11, anh P.M.D (SN 2008, hiện sinh sống tại khu vực Yên Xá, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ các đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an. Các đối tượng thông báo anh có liên quan đến một vụ án ma túy; đồng thời đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ việc xác minh, giải quyết vụ việc.

Anh P.M.D tại trụ sở Công an phường Thanh Liệt.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, anh P.Q.Đ, bạn của anh P.M.D, đã chủ động đến trụ sở Công an phường Thanh Liệt trình báo, đề nghị hỗ trợ. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương cử cán bộ gặp anh P.M.D để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thư cảm ơn của anh P.M.D gửi CBCS Công an phường Thanh Liệt.

Qua trao đổi, cán bộ Công an phường đã giải thích, giúp anh P.M.D nhận diện phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, anh P.M.D đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và gần gũi của CBCS Công an phường Thanh Liệt.

Hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc

Hồi 16h ngày 12/11, Đồn Công an Sân bay quốc tế (SBQT) Nội Bài tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tài sản của anh Lê Tuấn Anh (SN 1988, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) về việc trong quá trình di chuyển tại Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, anh bị thất lạc 1 chiếc vali màu xanh, bên trong có đồ dùng cá nhân cùng nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CBCS đơn vị đã khẩn trương xác minh, rà soát các khu vực có liên quan và tìm lại được chiếc vali. Ngay sau đó, Đồn Công an SBQT Nội Bài đã tổ chức bàn giao đầy đủ cho anh Lê Tuấn Anh đảm bảo đúng quy định.

Anh Lê Tuấn Anh nhận lại tài sản thất lạc.

Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Tuấn Anh bày tỏ xúc động và gửi thư cảm ơn gửi tới CBCS Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân.

Việc kịp thời hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc tiếp tục thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô; đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường văn minh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.