Công an Hà Nội trắng tay sau pha phản lưới của Adou Minh

CLB Công an Hà Nội gặp thử thách lớn trước đương kim vô địch J.League 1. Ảnh: Minh Chiến.

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân, Công an Hà Nội trở về sân nhà với mục tiêu giành điểm đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026/27. Thầy trò HLV Alexandre Polking nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội trước đại diện Nhật Bản.

Ngay phút thứ 5, Nguyễn Đình Bắc giật gót để Cao Pendant Quang Vinh thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vùng cấm. Brayan Perea tiếp bóng và tạo cơ hội cho Stefan Mauk dứt điểm, nhưng tiền vệ chủ nhà không thắng được thủ môn Tomoki Hayakawa.

Kashima Antlers đáp trả ở phút 12. Ryoya Ogawa chuyền bóng từ cánh trái vào vùng cấm, song Yuma Suzuki dứt điểm không trúng đích.

Leo Artur tiếp tục thử sức bằng những cú sút từ ngoài vùng cấm. Phút 18, tiền vệ này tận dụng khoảng trống để dứt điểm về góc xa nhưng bóng đi vọt xà. Ba phút sau, Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi, song cú sút của Artur không đủ hiểm hóc.

Phía đối diện, Kashima Antlers cũng thiếu chính xác ở những tình huống kết thúc. Phút 36, José Elber tung cú sút xa nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Nguyễn Filip.

Cuối hiệp một, Công an Hà Nội có thêm cơ hội phá thế bế tắc. Đình Bắc bứt tốc đón đường chọc khe nhưng bị trung vệ Naomichi Ueda kịp thời cản phá. Ngay sau đó, Mauk đánh gót từ đường chuyền của Artur, song không thắng được Hayakawa. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi Kashima Antlers gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Ảnh: Minh Chiến.

Sang hiệp hai, Kashima Antlers gia tăng sức ép và liên tiếp có cơ hội từ những pha bóng bổng. Leo Ceara và Elber được tiếp bóng trong tư thế trống trải, nhưng đều đánh đầu ra ngoài khung thành.

Đến phút 61, đội khách vượt lên sau một pha phối hợp trong vùng cấm. Gaku Shibasaki bật tường với đồng đội rồi thoát xuống sát đường biên ngang, căng ngang vào trong. Bóng chạm Adou Minh đổi hướng đi vào lưới, giúp Kashima Antlers dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước cách áp sát quyết liệt của đối phương. Kashima Antlers gây sức ép ngay khi chủ nhà triển khai bóng, hạn chế khả năng tổ chức tấn công của thầy trò Polking.

Cuối trận, Leo Artur có cơ hội gỡ hòa bằng cú sút về góc xa, nhưng Hayakawa bay người cứu thua. Công an Hà Nội không thể ghi bàn trong thời gian còn lại, nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại giải.

Sau loạt trận ngày 13/10, CLB Công an Hà Nội chưa có điểm và tạm đứng thứ 15 trong 16 đội ở khu vực Đông Á.