Công an Hà Nội trang bị kỹ năng cho sinh viên trước những 'kịch bản lừa đảo số'

Trung tá, TS. Nguyễn Văn Nhật chia sẻ phương thức, thủ đoạn lừa đảo với sinh viên.

Cảnh giác trước lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 1/10, theo Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng qua hệ thống ngân hàng cho sinh viên.

Theo Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ tài chính - ngân hàng trực tuyến đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Tuy nhiên, quá trình giao dịch trên môi trường số cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ tài sản.

Thời gian qua, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có hành vi lợi dụng hoạt động giao dịch ngân hàng, diễn biến phức tạp. Sinh viên cũng là một trong những nhóm có nguy cơ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo do thường xuyên sử dụng các nền tảng số, giao dịch trực tuyến nhưng có thể còn thiếu kinh nghiệm nhận diện và xử lý các tình huống bất thường.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thảo luận tại buổi tuyên truyền.

Từ thực tế đó, chương trình được tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến, nâng cao ý thức cảnh giác và trang bị kỹ năng bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân cũng như tài sản trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Tại chương trình, Tiến sĩ Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ trường hợp một sinh viên của nhà trường từng bị lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”. Qua đó, báo cáo viên lưu ý sinh viên cần chủ động nâng cao cảnh giác, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng, chuyên gia khi gặp tình huống nghi vấn.

Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới

Trong phần chuyên đề, Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật, giảng viên Học viện An ninh nhân dân, trình bày nội dung “Thực trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các phương thức, thủ đoạn mới”.

Báo cáo viên tập trung phân tích thực trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cách thức các đối tượng tiếp cận nạn nhân, xây dựng kịch bản lừa đảo và tác động tâm lý nhằm khiến nạn nhân mất cảnh giác, tự cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng.

Trung tá, TS. Nguyễn Văn Nhật lưu ý sinh viên nguyên tắc "3 không, 2 có".

Với cách truyền đạt trực quan, gần gũi thông qua các tình huống, clip ngắn và hoạt động tương tác, báo cáo viên giới thiệu 13 phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách nhận diện dấu hiệu bất thường và các biện pháp phòng ngừa.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật, trong môi trường số, người dùng có thể tiếp cận nhanh chóng nhiều dịch vụ, tiện ích và thực hiện giao dịch chỉ với một vài thao tác. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng công nghệ và tâm lý người dùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Do đó, bên cạnh việc sử dụng các dịch vụ số một cách thuận tiện, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và thận trọng trước những yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã xác thực hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Thông qua chương trình, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị phối hợp góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho sinh viên; đồng thời khuyến nghị mỗi sinh viên trở thành người sử dụng dịch vụ số chủ động, thận trọng, góp phần bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trong môi trường trực tuyến.

Các giải pháp giúp sinh viên tránh "sập bẫy" lừa đảo trên không gian mạng.

Trung tá TS. Nguyễn Văn Nhật cũng bày tỏ, không gian mạng tiếp tục mở rộng cơ hội học tập, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ tiện ích, nhưng cũng đặt người dùng trước những nguy cơ mới về an toàn thông tin và tài sản. Với sinh viên, nhóm thường xuyên sử dụng các nền tảng số, việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa càng trở nên cần thiết.

Mỗi sinh viên cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, không vội vàng làm theo yêu cầu từ những cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản không xác định; tuyệt đối thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hay thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi gặp tình huống bất thường, việc bình tĩnh dừng giao dịch, trao đổi với gia đình, nhà trường hoặc tìm đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn sẽ giúp hạn chế nguy cơ thiệt hại. Từ những chương trình tuyên truyền trực tiếp, thiết thực, sinh viên không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể trở thành những người sử dụng dịch vụ số có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn hơn.