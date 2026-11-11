Công an Hà Nội tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng UAV phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Lớp tập huấn do Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ CATP tổ chức với sự tham gia của học viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Lớp tập huấn khai giảng sáng nay, 11-11

Trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn có các giảng viên và trợ giảng là những chuyên gia và cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong vận hành, sử dụng UAV. Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm học viên được tiếp cận kiến thức cơ bản, đồng thời từng bước làm chủ kỹ năng vận hành, sử dụng thiết bị UAV.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được trang bị kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng và khả năng ứng dụng của thiết bị bay không người lái; hướng dẫn các quy trình kiểm tra, chuẩn bị thiết bị, vận hành và xử lý những tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng.

Công an Hà Nội thí điểm sử dụng UAV tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị

Bên cạnh đó, học viên được thực hành các kỹ năng điều khiển, khai thác hình ảnh và dữ liệu phục vụ công tác quan sát, giám sát tình hình an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác nắm tình hình địa bàn và phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ theo quy định.

Thông qua hoạt động tập huấn, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp cận, cập nhật phương thức ứng dụng công nghệ mới, từng bước nâng cao khả năng khai thác các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ. Việc ứng dụng UAV góp phần mở rộng khả năng quan sát từ trên cao, hỗ trợ phát hiện, đánh giá tình hình tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, những nơi tập trung đông người hoặc địa hình khó tiếp cận; qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên của CATP Hà Nội về vận hành, điều khiển UAV cho cán bộ chiến sĩ CATP, là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các phương tiện công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, khóa tập huấn giúp các học viên nắm chắc hơn nữa quy định pháp luật, quy định của Bộ Công an và CATP liên quan đến vận hành, sử dụng UAV.

Việc tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng UAV tiếp tục thể hiện quyết tâm của CATP trong đổi mới phương thức công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.