Công an Hà Nội tổ chức Ngày hội Áo dài - Dân vũ năm 2026

Từ ngày 14-16/10, Hội nghị thường niên lần thứ 47 của Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN (SCMG/SC-EOSS) diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia của khối ASEAN, bàn cách ứng phó El Niño và tăng cường hợp tác khí tượng thủy văn trong khu vực...