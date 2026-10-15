Công an Hà Nội tổ chức Ngày hội Áo dài - Dân vũ năm 2026
Sáng nay, 15/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" với chủ đề "Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô". Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đến dự và phát biểu khai mạc. Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-to-chuc-ngay-hoi-ao-dai-dan-vu-nam-2026-post672048.antd