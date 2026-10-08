Công an Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Long.

Các đồng chí được bổ nhiệm và điều động gồm: Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đến nhận nhiệm vụ tại Phòng An ninh điều tra; Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát hình sự; Trung tá Phạm Thành Công Đội trưởng Đội điều tra - Văn phòng Cơ quan CSĐT giữ chức Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT; Thượng tá Hoàng Thu Hương, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng - Phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Trung tá Trần Công Đoàn, Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội - An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP nhiệt liệt chúc mừng 6 đồng chí tân Trưởng phòng và tân Phó Trưởng phòng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP tin tưởng, giao đảm nhiệm vị trí công tác mới. Đồng chí Giám đốc khẳng định những cán bộ được lựa chọn từ năng lực, kinh nghiệm và thực tiễn công tác, rèn luyện lâu năm, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và được đánh giá là những nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chủ trì Lễ công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đối với 6 đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị trong Công an thành phố

Theo đánh giá của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhất là sau khi triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của các đơn vị cấp phòng tăng đáng kể. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm chỉ huy và khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Qua quá trình công tác có thể thấy, điểm chung của 6 cán bộ được lựa chọn là được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, kinh qua nhiều vị trí công tác và có kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đã chứng minh năng lực bằng kết quả, thành tích cụ thể trong công tác.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Trên cương vị mới, yêu cầu đặt ra đối với các đồng chí là nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo CATP. Cùng với đó là tập trung xây dựng lực lượng, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến; tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 6 đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu 6 đồng chí tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, phối hợp cùng với các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị duy trì đoàn kết nội bộ, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động; khẩn trương ổn định về mặt tổ chức, để bắt tay ngay vào công việc. Chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, để cùng với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo CATP triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên lĩnh vực được phân công.

Đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn những sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Thủ đô và đất nước. Tập trung xây dựng lực lượng, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tạo dựng môi trường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nhân văn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến, theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về việc xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh; tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều giải pháp cụ thể để triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” tại các đơn vị. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng hơn nữa, tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; học tập, tiếp thu, tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị; lắng nghe các kiến góp ý của CBCS để ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trên cương vị mới.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại Lễ công bố quyết định

Thay mặt các đồng chí được giao nhiệm vụ trên cương vị mới, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khi giao trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, chủ động nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, quyết tâm cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, kỷ luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.