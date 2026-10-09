Công an Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân nữ tại Trại tạm giam số 1

Ngày 9-10-2026, Ban Phụ nữ CATP phối hợp Bệnh viện CATP Hà Nội tổ chức Chương trình khám sức khỏe cho phạm nhân nữ, người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và sản phụ tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội

Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội cho biết đây là hoạt động thiết thực, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/193-20/10/2026)

Tại chương trình, ban tổ chức tiến hành tặng quà và khám sức khỏe cho 5 cháu dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại Trại

Đây là những em bé sinh ra và lớn lên trong môi trường đặc thù

Một em nhỏ thích thú với món quà do các cô chú Công an trao tặng

Các hội viên Ban Phụ nữ CATP nâng niu, chơi đùa cùng các em nhỏ

Việc thăm hỏi, tặng quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với các cháu

...để các cháu có thêm điều kiện chăm sóc và phát triển tốt hơn

Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô lan tỏa yêu thương

Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang - cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1 gặp lại bé trai 5 tháng tuổi, từng được chị chăm sóc tại Bệnh viện 198 ngay khi vừa lọt lòng mẹ

Cũng tại chương trình, ban tổ chức tiến hành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 53 phụ nữ đang được quản lý tại Trại, bao gồm: 8 người mang thai, 5 người có con nhỏ và 40 phạm nhân nữ

Chương trình không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe thuần túy, mà còn là sự sẻ chia, trao thêm niềm tin và giữ lại hơi ấm tình người trong môi trường đặc thù