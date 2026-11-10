Công an Hà Nội tìm người nộp tiền mua kỳ nghỉ dưỡng tại Công ty Amazing Star

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing Star (địa chỉ số 5, ngõ 25 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Amazing Star do Hoàng Kỳ Anh làm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý kỳ nghỉ, thẻ nghỉ dưỡng, thẻ điểm và thẻ thành viên.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu du lịch của Công ty Amazing Star.

Trong quá trình hoạt động, công ty này đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về khả năng chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý, mua lại, nâng cấp kỳ nghỉ và các quyền lợi nghỉ dưỡng nhằm khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, nộp tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền cho Công ty Amazing Star từ năm 2023 đến nay, bao gồm các hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, quản lý, thanh lý kỳ nghỉ, thẻ điểm, thẻ thành viên hoặc có thông tin liên quan đến công ty này, khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Điều tra viên Trần Quang Huy, số điện thoại 0984.286.886.

Khi đến làm việc, người dân cần mang theo căn cước công dân, hợp đồng, phiếu thu, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.