Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua dự án tiền số FTXF do Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục tìm các nhà đầu tư có dấu hiệu bị thiệt hại để phối hợp làm rõ vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Công an Hà Nội tìm người bị thiệt hại trong vụ tiền ảo FTXF. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia đầu tư, mua và nắm giữ đồng tiền mã hóa FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; hoặc liên hệ cán bộ thụ lý qua số điện thoại 099.329.7726.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 30/9/2026.

Khi trình báo, người dân cần mang theo các chứng từ, dữ liệu điện tử, lịch sử giao dịch và tài liệu liên quan đến việc mua, nắm giữ token FTXF để cung cấp cho cơ quan điều tra.