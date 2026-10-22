Công an Hà Nội tìm người bị mất tiền tại bãi đỗ xe AEON Xuân Thủy

Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có thông cáo gửi Báo Đại biểu Nhân dân, đề nghị phối hợp đăng tải thông tin tìm kiếm người bị hại trong một vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường Cầu Giấy.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 2/8/2026 tại số 122-124 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Để phục vụ quá trình điều tra, xác minh và truy tìm người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị tìm người đã bị mất số tiền 4.500.000 đồng trong cốp xe máy tại tầng hầm B1, Trung tâm thương mại AEON Xuân Thủy, địa chỉ số 122-124 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội, vào ngày 2/8/2026.

Cơ quan công an đề nghị người bị mất tài sản có đặc điểm, thời gian và địa điểm nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Vũ Tiến Đạt, Điều tra viên thụ lý vụ án, tại địa chỉ số 188 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại 0704786789.