Công an Hà Nội tìm chủ xe Honda SH liên quan vụ án ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1367/QĐ-CSMT ngày 9/9/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành Phố Hà Nội.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu thập được thông tin tài liệu về việc: Ngày 9/9/2026, Trương Văn Công (SN: 1998; Nơi cư trú: số 24 ngõ 12 Hậu Dưỡng, Thiên Lộc, Hà Nội) sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, gắn biển kiểm soát: 29N1-547.95, số khung: RLHJF4215DY068138, số máy: JF42E0068073, đã qua sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp bị mất chiếc xe máy nêu trên hoặc có liên quan thì mang theo giấy tờ, tài liệu liên quan liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Công an phường Kiến Hưng, Lô C3 Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội (cán bộ điều tra Lê Việt An, SĐT: 0353427582) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để có căn cứ giải quyết vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc để người dân biết.