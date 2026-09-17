Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18/8/2026 trên địa bàn Hà Nội và vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 tại Hà Nội cùng một số địa phương trên cả nước.

Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng (SN 1975), Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982), Đinh Bạt Hùng (SN 1982) và Trần Tú Anh (SN 1990) được xác định đã bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, 4 người này cùng Phạm Tuấn (SN 2001) và Mai Thế Tùng (SN 1982) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị chiếm đoạt tiền bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.