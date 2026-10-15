Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ lừa đảo chuyển nhượng kỳ nghỉ tại Công ty Zesttrip

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Zesttrip (Công ty Zesttrip), có trụ sở tại số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, ngày 15/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hoạt động tư vấn chuyển nhượng thẻ du lịch, gói kỳ nghỉ dưỡng tại doanh nghiệp này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi thành lập vào tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Đặng Thị Hà Lý, Phó Giám đốc, đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Zesttrip, đã mua thông tin của những khách hàng từng sở hữu thẻ du lịch, gói kỳ nghỉ tại các doanh nghiệp du lịch khác.

Sau đó, Lý chỉ đạo nhân viên liên hệ với những khách hàng này, đưa ra thông tin có người muốn mua lại thẻ du lịch, gói kỳ nghỉ với mức giá cao hơn số tiền khách hàng đã bỏ ra trước đó. Để thực hiện giao dịch, khách hàng được yêu cầu ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc hoặc phí dịch vụ tìm kiếm người mua.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế không có người có nhu cầu mua lại các thẻ du lịch, gói kỳ nghỉ như công ty quảng cáo. Sau khi nhận tiền, Công ty Zesttrip không thực hiện việc tìm kiếm, liên hệ với bên mua mà chiếm đoạt số tiền khách hàng đã nộp.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án và bảo đảm quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho nhân viên Công ty Zesttrip để chuyển nhượng thẻ du lịch, gói kỳ nghỉ chủ động liên hệ, trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội; hoặc liên hệ cán bộ thụ lý qua số điện thoại 0915 812 222 hoặc 0934 533 497 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.