Công an Hà Nội tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại phòng khám Helia

Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia, địa chỉ ở số 11 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị những người là bị hại, từng thăm khám hoặc điều trị tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia đến trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan.

Địa điểm tiếp nhận thông tin tại Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội, số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

"Việc cung cấp thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ án và giải quyết theo quy định của pháp luật", Công an thành phố Hà Nội nêu.