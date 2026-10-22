Công an Hà Nội tiếp tục đánh rơi điểm tại V.League

Công an Hà Nội (áo đỏ) hiện có cùng 10 điểm với Ninh Bình sau trận hòa Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng Công an Hà Nội: Đình Bắc (42’) Đông Á Thanh Hoá: Văn Tùng (61’)

Sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước, Công an Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Ninh Bình.

Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Đội chủ nhà tạo sức ép từ sớm.

Hướng lên bóng chủ yếu của Công an Hà Nội tập trung ở hành lang cánh trái, nơi Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc và Leo Artur thường xuyên phối hợp nhằm tìm khoảng trống trong hàng phòng ngự đội khách.

Ngay phút thứ 5, Đình Bắc thực hiện pha đánh gót kỹ thuật ở sát vòng cấm, tạo điều kiện để Leo Artur băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Brazil đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp theo, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép, trong khi Thanh Hóa chủ động lùi sâu đội hình, tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành thủ môn Thanh Diệp.

Phải đến phút 38, đội khách mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau tình huống xâm nhập vòng cấm của Damoth, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 44. Từ pha đột phá bên cánh trái của Lê Văn Đô, Đình Bắc bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, trước khi nhanh chóng lao vào đá bồi. Dù thủ môn Thanh Diệp nỗ lực cản phá, bóng đã đi qua vạch vôi và trọng tài công nhận bàn mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Đây là pha lập công đầu tiên của Nguyễn Đình Bắc tại V.League 2026/2027, đồng thời giúp tiền đạo trẻ chấm dứt chuỗi 7 trận không ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ.

Công an Hà Nội tiến vào hiệp 2 với lợi thế về tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Phút 54, Leo Artur thực hiện đường chuyền bổng để Perea bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), trọng tài chính không công nhận bàn thắng do xác định Lê Văn Đô đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó.

Không thể nhân đôi cách biệt, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 61.

Từ tình huống phá bóng không dứt khoát của Lê Văn Đô, Văn Tùng nhanh chóng xoay người dứt điểm về góc gần. Bóng chạm chân Văn Đô đổi hướng, khiến thủ môn Nguyễn Filip không kịp phản ứng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Đông Á Thanh Hóa tìm được bàn gỡ hòa.

Sau bàn thua, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi tập trung của Thanh Hóa, các đợt lên bóng của đội chủ nhà không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Phút 77, Cao Quang Vinh thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút 88, Thanh Hóa có tình huống đáng chú ý khi Văn Hoàn bị thủ môn Nguyễn Filip cản ngã trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho đội khách hưởng phạt đền, song quyết định được thay đổi sau khi VAR xác định Văn Hoàn đã việt vị trước đó.

Những phút còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả chung cuộc là 1-1.

Kết quả này khiến Công an Hà Nội trải qua trận thứ hai liên tiếp không thắng tại V.League 2026/2027, sau khi để thua Hà Nội FC ở vòng 4. Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục đánh rơi điểm trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng, đồng thời đứng trước nguy cơ bị Ninh Bình gia tăng khoảng cách.

Công an Hà Nội hiện đang đứng thứ hai bảng xếp hạng V.League 2026/2027 với cùng 10 điểm với đội đứng thứ nhất là Ninh Bình. Đội bóng ngành Công an xếp sau do kém hiệu số bàn thắng.

Trong khi đó, 1 điểm giành được ngay trên sân Hàng Đẫy là kết quả đáng khích lệ đối với Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì và khả năng tận dụng cơ hội để giành điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Một số hình ảnh của trận đấu