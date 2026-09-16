Công an Hà Nội tiếp nhận tố giác việc bé 2 tuổi bị tổn thương sau buổi học tại trung tâm Little Star

Vùng mặt bé K. có nhiều vết bầm tím. Ảnh gia đình cung cấp.

Bé 2 tuổi xuất hiện nhiều thương tích sau buổi học

Ngày 16/9, anh N.Đ.Đ. (trú phường Hà Đông, Hà Nội) phản ánh đến Báo Phụ nữ Việt Nam về việc con trai anh là cháu K. (2 tuổi) xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể sau buổi học ngày 10/9 tại Trung tâm Little Star, phường Hà Đông.

Theo phản ánh của anh Đ., cháu K. có tình trạng chậm nói nên gia đình đưa cháu đến Trung tâm Little Star để được tư vấn, can thiệp. Theo thông tin giới thiệu, đơn vị này có hoạt động tư vấn, can thiệp đối với trẻ chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý và khó khăn học tập. Cháu K. mới theo học tại đây khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc.

Theo trình bày của anh Đ., chiều 10/9, bà N.M.P. (bà ngoại cháu K.) đưa cháu đến Trung tâm Little Star tại khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Đông. Thời điểm đưa cháu đến trung tâm, cháu K. không có biểu hiện bất thường.

Trung tâm Little Star - nơi cháu K. theo học

Phía gia đình cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày, người nhà đến đón, thấy cháu khóc, có biểu hiện sợ hãi, trên cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, trong đó có vùng má đỏ, bầm và khu vực miệng có dấu hiệu chảy máu. Gia đình sau đó quay lại Trung tâm Little Star để hỏi về tình trạng của cháu. Tại đây gia đình trao đổi với cô P.T. và bà N.Q.A. (gia đình cho biết là giáo viên và Giám đốc Trung tâm Little Star). Hai người này đã thừa nhận việc tác động đến cháu K.

Theo gia đình cháu bé, cuộc trao đổi đã được ghi lại bằng video và gửi tài liệu này cùng hồ sơ tố giác đến cơ quan chức năng.

Hai bệnh viện ghi nhận các tổn thương

Gia đình khi phát hiện dấu hiệu tổn thương đã đưa cháu K. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Theo hồ sơ khám ngày 11/9/2026, cháu được ghi nhận có tổn thương phần mềm ở nhiều vị trí.

Hồ sơ thể hiện vùng niêm mạc má trái có vết rách khoảng 0,5 cm, kèm bầm và đau; hai cẳng chân có biểu hiện đau, sưng và bầm ở mặt trong. Kết quả chụp X-quang hai cẳng chân không ghi nhận bất thường về xương...

Ngày 16/9/2026, cháu tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo hồ sơ khám, phần bệnh sử ghi nhận thông tin do gia đình cung cấp về việc trẻ được cho là bị tác động tại trường khoảng 6 ngày trước thời điểm khám.

Hai chân cháu K. có biểu hiện đau, sưng. Ảnh Gia đình cung cấp

Kết quả khám ghi nhận vết bầm ở cẳng chân trái, kích thước khoảng 2 x 2 cm và các vết bầm ở lòng bàn chân, kích thước khoảng 1 x 2 cm.

Hồ sơ cũng thể hiện tại thời điểm khám, các chi không sưng, vận động các khớp không bị hạn chế. Hồ sơ khám liên quan đến vùng hàm mặt/miệng cũng ghi nhận tổn thương dạng vết thương hở ở môi hoặc khoang miệng sau chấn thương vùng hàm mặt.

Công an, Viện kiểm sát tiếp nhận đơn tố giác

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành Thông báo về việc tiếp nhận tố giác của ông N.Đ.Đ.

Theo thông báo, cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố giác và đang giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 15/9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội lập giấy biên nhận đơn của ông Đ. cùng các tài liệu kèm theo.

Theo gia đình, hồ sơ gửi cơ quan chức năng gồm đơn tố giác, các tài liệu y tế, hình ảnh, video và ảnh chụp các tin nhắn được cho là có liên quan đến sự việc tại Trung tâm Little Star.

Một số ảnh chụp tin nhắn do gia đình cung cấp thể hiện nội dung trao đổi giữa bà N.Q.A. và cô P.T. về tình trạng của cháu K. sau buổi học ngày 10/9. Các tài liệu này đã được gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng cùng đơn tố giác.

Tin nhắn trao đổi giữa bà N.Q.A. và cô P.T.

Hiện gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh nguyên nhân các thương tích của cháu K., làm rõ diễn biến tại Trung tâm Little Star chiều 10/9 và trách nhiệm của những người liên quan. “Nhìn những thương tích trên cơ thể cháu K., gia đình chúng tôi rất đau xót và bức xúc. Cháu mới 2 tuổi, chưa thể tự bảo vệ mình hay kể lại những gì đã xảy ra. Gia đình mong cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông ngoại cháu K. nói.

Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thông tin khi có kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.