Công an Hà Nội thua 1-4 trước Gamba Osaka

Quang Hải dứt điểm nhưng không thể mang về bàn thắng cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Tối 15/9 (giờ Việt Nam), làm khách trên sân Gamba Osaka, Công an Hà Nội nhập cuộc khá tự tin. Huấn luyện viên Mano Polking sử dụng tám ngoại binh và cầu thủ Việt kiều trong đội hình xuất phát, cho thấy quyết tâm tạo thế trận cạnh tranh trước đại diện Nhật Bản.

Ngay phút thứ 8, Quang Hải có cơ hội đáng chú ý khi nhận bóng sát khu vực cấm địa rồi tung cú dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, thủ môn Gamba Osaka phản xạ kịp thời.

Ba phút sau, đội chủ nhà đáp trả với pha dứt điểm của Shuto trong khu vực cấm địa, nhưng Nguyễn Filip chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng.

Sau khoảng thời gian đầu thi đấu khá cân bằng, Công an Hà Nội dần gặp khó trước khả năng phối hợp tốc độ và luân chuyển bóng của Gamba Osaka.

Phút 28, đội chủ nhà tổ chức pha lên bóng mạch lạc trước khi đưa bóng tới vị trí thuận lợi cho Usami Takashi. Cú sút mạnh và hiểm hóc của tiền đạo này khiến Nguyễn Filip không thể cản phá, mở tỷ số 1-0.

Đến phút 38, Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ chịu phạt đền khi Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka đã để bóng chạm tay trước đó, vì vậy không có phạt đền cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 55, Alan có khoảng trống trước khu vực cấm địa nhưng hậu vệ Gamba Osaka kịp áp sát, ngăn cản pha dứt điểm.

Ba phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Gamba Osaka liên tục luân chuyển bóng để kéo giãn hàng phòng ngự Công an Hà Nội trước khi Yamashita tạt vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Toshida băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Quang Hải sau đó tiếp tục thử vận may bằng cú sút nhanh từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đội chủ nhà.

Phút 67, Gamba Osaka có bàn thắng thứ ba sau sai lầm của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ Công an Hà Nội để mất bóng bên phần sân nhà, tạo cơ hội để Usami Takashi dứt điểm thuận lợi, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Dù vậy, đội khách không buông xuôi. Phút 79, Đình Bắc xử lý tự tin trong khu vực cấm địa, vượt qua sự truy cản rồi dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Gamba Osaka chỉ có thể đẩy bóng ra và Koko có mặt kịp thời đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Những phút cuối, Công an Hà Nội nỗ lực hạn chế cách biệt, nhưng Gamba Osaka vẫn có thêm bàn thắng. Phút 90+2, Sumi Koshiro xử lý kỹ thuật trong khu vực cấm địa trước khi dứt điểm đánh bại Nguyễn Filip, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại trên đất Nhật Bản cho thấy Công an Hà Nội vẫn còn khoảng cách đáng kể so với một đại diện hàng đầu J.League, đặc biệt ở khả năng duy trì cường độ thi đấu, hạn chế sai sót và tận dụng những thời điểm quyết định.

Dù vậy, những cơ hội tạo ra trước Gamba Osaka cũng là cơ sở để đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục điều chỉnh khi trở lại các lượt đấu tiếp theo tại AFC Champions League Elite.