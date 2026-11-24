Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về vụ nổ xảy ra tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đến hiện trường.

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường. Ảnh: CA.↵

Các lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các đơn vị liên quan triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra ở khu vực hộ kinh doanh ăn uống trong công trình một tầng. Vụ nổ khiến một phần kết cấu công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận những khu vực bị sập đổ, tìm kiếm người gặp nạn.

Song song với công tác cứu hộ, các lực lượng chức năng tiến hành rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Công tác cứu nạn cứu hộ diễn ra khẩn trương. Ảnh: CA.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, vụ việc nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau khu tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Hiện, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, xác định danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.