Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến nhiều người thương vong.

Theo người dân sống gần hiện trường, tiếng nổ lớn khiến nhiều nhà xung quanh rung lắc. Sau vụ việc, khu vực xảy ra nổ tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất văng ra vỉa hè.

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: N.Linh.

Tại hiện trường, nhiều người bị thương được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu.

Trao đổi tại hiện trường, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, cho biết lúc 8h06, Trung tâm Chỉ huy nhận được tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Công an TP Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo Công an thành phố và đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Căn nhà khác tại hiện trường cũng bị hư hỏng. Ảnh: N.Linh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại một hộ kinh doanh ăn uống, công trình một tầng bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận các khu vực, tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác cứu hộ, lực lượng chức năng rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 6 người bị thương. Ảnh: N.Linh.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.