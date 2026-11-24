Hiện trường vụ việc.

Khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an phường Đống Đa đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại một hộ kinh doanh ăn uống có quy mô 1 tầng. Sức ép vụ nổ khiến kết cấu công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ tiếp cận các khu vực đổ nát để tìm kiếm người bị nạn. Các lực lượng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế.

Các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Kết quả xác minh sơ bộ ban đầu cho thấy, vụ việc nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần công trình nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Hiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả; đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.