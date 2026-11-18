Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 1 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 34 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2; số 13 có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng xác định vị trí đám cháy xuất phát từ phòng khách của một căn hộ tại tầng 8 và đã phá cửa, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, đưa 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em thoát nạn theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị bảo hộ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thoát ra ngoài an toàn.

Đến 05h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.