Công an Hà Nội thông tin vụ cháy ở thôn La Phù khiến 2 người tử vong

Theo đó, khoảng 18h21 ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố (CATP) Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - CATP Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 18h29, sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng ngăn chặn không để ngọn lửa cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng CATP khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy và danh tính các nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.