Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà dân tại Thượng Phúc, 2 người tử vong

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h21 ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 4 phương tiện cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 và 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đến hiện trường triển khai chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn.

Chỉ khoảng 8 phút sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, tạo nhiều khói và khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CACC..

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, đồng thời tổ chức chống cháy lan, dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 18h42, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lửa lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để xử lý theo quy định.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.