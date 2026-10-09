Công an Hà Nội thông tin vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút và dập tắt hoàn toàn sau khoảng 35 phút, bảo vệ an toàn nhiều phương tiện cùng các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 22h25 ngày 8/10, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy và 1 xe téc thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, 8 và 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH xử lý dập tắt đám cháy

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là cửa hàng xe máy có tổng diện tích khoảng 340m², diện tích xây dựng khoảng 136m², công trình cao 3 tầng, công năng chính là trưng bày và kinh doanh xe máy.

Đây là loại hình cơ sở chứa nhiều phương tiện, vật dụng và các vật liệu có nguy cơ cháy, đồng thời nằm trên tuyến phố có mật độ phương tiện và dân cư cao. Vì vậy, việc nhanh chóng tiếp cận, khoanh vùng, khống chế đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai khẩn trương.

Tại hiện trường, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm dập lửa, hạn chế cháy lan sang những khu vực xung quanh. Các lực lượng chức năng đồng thời tổ chức trinh sát, nắm tình hình, bảo đảm an toàn cho người dân và hỗ trợ di chuyển, bảo vệ tài sản tại khu vực lân cận.

Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các lực lượng tại cơ sở và người dân, đến khoảng 22h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng 23h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng đã bảo vệ được khoảng 8 ô tô, 30 xe máy cùng các khu vực lân cận, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Hiện trường bên trong nơi xảy cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra, làm mát và rà soát khu vực xảy ra cháy, phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc huy động nhanh lực lượng, phương tiện ngay sau khi tiếp nhận tin báo đã góp phần khống chế đám cháy trong thời gian ngắn, hạn chế nguy cơ cháy lan tại khu vực tập trung nhiều phương tiện và cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn.