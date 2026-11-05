Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác PCCC&CNCH.

Cảnh sát PCCC&CNCH tích cực dập lửa. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đến 12h40' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.