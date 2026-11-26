Công an Hà Nội thắng đậm đội đầu bảng Champions League
Tối muộn 24-11 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đã làm nên chiến thắng lịch sử tại đấu trường châu Á khi quật ngã đội đầu bảng Vissel Kobe (Nhật Bản) với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League Elite.
Mặc dù Alan bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 11 trên chấm 11m, nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, Alan chuộc lỗi bằng pha làm tường để Mauk dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Perea nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 49 của hiệp 2 trước khi Patric giúp Vissel Kobe rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, 5 phút sau đó, Perea một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy mở ra cơ hội đi tiếp cho Công an Hà Nội.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-ha-noi-thang-dam-doi-dau-bang-chions-league-post361528.html