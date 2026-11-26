Thực hiện Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an, về “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND”, ngày 8-6-2026, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 295 để triển khai thực hiện Chương trình hành động trong toàn CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới là mệnh lệnh, là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Qua 6 tháng triển khai Chương trình hành động, bước đầu đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, CBCS. Nhiều đơn vị đã chủ động kiện toàn Tổ điều lệnh bán chuyên trách, duy trì kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn CATP. Nhờ đó, tỷ lệ CBCS sai phạm về các quy trình và điều lệnh CAND đã giảm rõ rệt; CATP đã chủ động đổi mới công tác kiểm tra điều lệnh quân sự võ thuật, chiến sỹ khỏe; xây dựng mô tả vị trị việc làm, chỉ tiêu công tác theo KPI, OKR đảm bảo công khai minh bạch, đúng yêu cầu công tác…

Toàn cảnh Hội nghị

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu “siết chặt kỷ luật, kỷ cương và công tác điều lệnh phải được duy trì thường xuyên chứ không phải theo cao điểm”, thực hiện nghiêm quy định về công tác ứng trực, trực ban và đảm bảo tại các đơn vị phải xây dựng bếp ăn tập thể.

CBCS Tổ điều lệnh bán chuyên trách làm bài thi trắc nghiệm nhận thức về công tác điều lệnh

Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ năm cái nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức về điều lệnh CAND, đưa việc quán triệt các thông tư quy định về điều lệnh CAND vào nội dung sinh hoạt hàng tuần và giao ban; duy trì trực ban, trực chỉ huy, trực chiến và kỷ luật hội họp, đặc biệt là sổ công tác phải được ghi chép đầy đủ, chống đối phó.

Đề cao tối đa vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đầu tiên là tư thế, tác phong. Rà soát, kiểm đếm, trang trí khánh tiết trụ sở cơ quan công an đúng theo quy định.

Tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm minh các vi phạm nhất là với những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với nhân dân. Củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách. “Sau tập huấn các đơn vị chủ động rà soát, nơi nào chưa có tổ điều lệnh bán chuyên trách thì triển khai thành lập; còn đồng chí nào đã qua huấn điều lệnh, hoặc có năng khiếu về điều lệnh cố gắng, duy trì tổ điều lệnh bán chuyên trách” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền lưu ý.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng đề nghị các đơn vị cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến với các cá nhân thực hiện tốt công tác điều lệnh.

Sau chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị đã tiếp thu ý kiến, khẳng định sẽ chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chương trình hành động tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND.

Đặc biệt, sau phần Hội nghị, toàn bộ thành viên các tổ điều lệnh bán chuyên trách của các đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhận thức bằng hình thức làm trắc nghiệm lý thuyết trên giấy với 30 câu hỏi trong thời gian 20 phút.