Công an Hà Nội rà soát 257 cơ sở có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường

Sáng 22/10, Thực hiện chương trình giám sát năm 2026, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố 9 vụ và 29 bị can liên quan các tội danh gây ô nhiễm môi trường.

Trong số này, 6 vụ, 22 bị can liên quan việc đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn xây dựng.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Hải Lê

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, một trong những nguyên nhân chính là các điểm tập kết chất thải xây dựng nằm xa nguồn phát sinh, khiến doanh nghiệp có xu hướng giảm chi phí bằng cách lợi dụng khu vực hẻo lánh để đổ trộm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tại một số địa phương chưa chặt chẽ; trách nhiệm của một bộ phận chính quyền cơ sở chưa được phát huy đầy đủ.

"6 vụ đổ trộm, chôn lấp chất thải rắn xây dựng tập trung chủ yếu ở xã Phù Đổng, Đại Thanh, Quang Minh, An Khánh, Hồng Vân. Lãnh đạo UBND, Đảng ủy xã Hồng Vân rất chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra để xử lý vụ án trên địa bàn. Tuy nhiên, một số lãnh đạo, chính quyền ở cấp phường xã chưa quan tâm đến việc này", Đại tá Long cho hay.

Ông Nguyễn Đức Long cho biết thêm, thời gian qua Công an thành phố nghiêm túc thực hiện kế hoạch 372 của UBND thành phố và triển khai nhiều giải pháp.

Trong đó, Công an thành phố rà soát thống kê các đơn vị có biểu hiện gây ô nhiễm môi trường và cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội trả lời chất vấn. Ảnh: Hải Lê

Đến nay, Công an Hà Nội lập danh sách được 257 cơ sở có dấu hiệu nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, 19 tổ chức có chức năng quan trắc phân tích môi trường, 37 tổ chức cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường.

Công an thành phố kiến nghị lãnh đạo thành phố đẩy mạnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 372 của UBND thành phố, đưa vào vận hành, khai thác các bãi tập kết thu gom xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy mạnh các giải pháp nghiền tái chế chất thải xây dựng tại chỗ đối với các dự án trọng điểm nhằm hạn chế phát sinh bụi rơi vãi trong quá trình vận chuyển và ngăn ngừa tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an thành phố cũng sẽ tập trung vào giải quyết và xử lý đối với cả những địa điểm và cơ sở đã lên danh sách qua công tác điều tra cơ bản", Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin.

Đồng thời, Công an thành phố quyết liệt khai thác mở rộng với các bị can, các doanh nghiệp đã bị khởi tố để xử lý thêm các hành vi trốn thuế, hành vi vi phạm các quy định về kế toán theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an thành phố giao công an 126 phường, xã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt camera giám sát trên địa bàn.

Lực lượng CSGT được giao tăng cường kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế được giao khởi tố, bắt giữ, xử lý đối với các cơ sở và cá nhân vi phạm.