Công an Hà Nội quyết tâm giành điểm tại Cúp C1 châu Á

CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu giành những điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026/27 khi làm khách trên sân Shanghai Port FC (Trung Quốc) ở lượt trận thứ ba, diễn ra lúc 17 giờ ngày 27/10.

Sau hai trận toàn thua trước Gamba Osaka và Kashima Antlers của Nhật Bản, đại diện Việt Nam đang chịu áp lực phải cải thiện thành tích.

HLV Alexandre Polking khát khao cùng CAHN có điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á. Ảnh: CAHN.

Chuyến làm khách trước Shanghai Port FC được xem là cơ hội để thầy trò HLV Polking hướng đến mục tiêu giành ít nhất một điểm, qua đó tạo động lực cho chặng đường còn lại tại vòng bảng.

HLV Alexandre Polking khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào trận đấu.

“Chúng tôi có mặt tại đây từ hai ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội có buổi tập chất lượng và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Ông nhấn mạnh CAHN đặt mục tiêu thi đấu tốt, thể hiện hình ảnh xứng đáng của bóng đá Việt Nam và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu.

Dù phải thi đấu trên sân khách, CAHN vẫn có cơ sở để hướng đến kết quả tích cực. Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tốt các cơ hội trước đối thủ Trung Quốc.

Quyết tâm vượt khó, khẳng định hình ảnh bóng đá Việt Nam

Tiền vệ Damià Sabater Tous cho biết toàn đội tự hào khi đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường hàng đầu châu Á. Anh thừa nhận trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng khẳng định các cầu thủ đã sẵn sàng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất.

Ở trận đấu này, CAHN không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Sự thiếu vắng này là tổn thất đáng kể, buộc ban huấn luyện phải tính toán phương án nhân sự phù hợp.

Tiền vệ Damià Sabater Tous quyết tâm cùng đại diện bóng đá Việt Nam vượt khó tại AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: CAHN.

Với quyết tâm giành điểm và khẳng định năng lực tại sân chơi châu lục, CAHN cần thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu tập thể cùng sự chắc chắn trong phòng ngự.

Một kết quả tích cực trước Shanghai Port FC không chỉ giúp đội bóng cải thiện thành tích mà còn góp phần tạo dấu ấn cho bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Trận Shanghai Port FC gặp CAHN diễn ra lúc 17 giờ ngày 27/10 tại sân Pudong Stadium, Trung Quốc.