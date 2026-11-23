Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, Ban Quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và UBND các phường liên quan. Về phía CATP có các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các phường, xã.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động, đồng bộ triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP, đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả và tiến độ triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố và Kế hoạch của Bộ Công an, CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác; đồng thời tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP, đã trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Bên cạnh công tác xây dựng, triển khai phương án phân công lực lượng theo hướng “6 rõ”, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ. Các nội dung công tác được rà soát thường xuyên, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng được chú trọng, góp phần chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP kiểm tra công tác kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn chương trình tổng duyệt tối ngày 22/11/2026

Trước đó, tại buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 22/11/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đại diện lãnh đạo CATP, trực tiếp là Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP đã có mặt kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn chương trình.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đã rà soát tiến độ thực hiện các nội dung công tác, kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời đánh giá công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Chương trình nghệ thuật chính thức diễn ra an ninh, an toàn, trang trọng, đúng kế hoạch.

Đến thời điểm tổ chức Hội nghị, các lực lượng đã triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho những hoạt động quan trọng của sự kiện, trong đó có Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra ngày 21/11 và buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 22/11. Các hoạt động được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu, Nhân dân và du khách tham dự, theo dõi chương trình.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Tại phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, hội nghị ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc CATP.

Các ý kiến tập trung trao đổi, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ; làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến các hoạt động của sự kiện.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc CATP đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị

Quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của sự kiện

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ngành Thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị thuộc CATP trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của CATP và các đơn vị trong phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bám sát kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng, phân công, phân cấp; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp quan tâm, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực, thông tin, báo cáo; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự với việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại biểu, Nhân dân và du khách tham gia các hoạt động. Các lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác, ứng xử văn minh, thân thiện; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, trong thời gian tới, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, CATP tiếp tục phải triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11, dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11/2026. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp, bảo đảm thực hiện đồng thời các nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chung.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành Thành phố và chính quyền địa phương; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với CATP trong thời gian tới.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, góp phần để sự kiện diễn ra trang trọng, thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.