Công an Hà Nội phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số

Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp số

Tại tọa đàm “Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP” do Công an thành phố Hà Nội chủ trì ngày 30-9, câu chuyện chuyển đổi số được nhìn từ thực tiễn của 3 đô thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Không chỉ trao đổi về chủ trương, đại diện các đơn vị tập trung vào những bài toán cụ thể: Dữ liệu được khai thác thế nào, camera AI giúp quản lý đô thị ra sao, công nghệ có thể giảm khâu trung gian và người dân được hưởng lợi gì. Ba trụ cột được xác định gồm: Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện làm phương thức hành động; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích của Đề án 06 làm khâu đột phá.

Trong tham luận tại tọa đàm, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ khá rõ cách tiếp cận này. Theo đó, chuyển đổi số không đơn thuần là đầu tư thêm thiết bị hay xây dựng thật nhiều phần mềm, mà trước hết phải xuất phát từ bài toán thực tiễn và trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ năm 2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành, triển khai 142 văn bản liên quan đến chuyển đổi số theo phương châm xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Một chi tiết được Thượng tá Dương Minh Tuyến chia sẻ cho thấy, có những mô hình công nghệ sau quá trình thử nghiệm đã được đánh giá lại khi không còn phù hợp với xu hướng người dân sử dụng điện thoại thông minh và dịch vụ công trực tuyến. Nguồn lực sau đó được tập trung hơn cho các nền tảng di động và những giải pháp số có khả năng đi trực tiếp vào đời sống.

Cách làm ấy đang hiện diện ngày càng rõ trên đường phố Hà Nội. Sau giai đoạn đầu với 1.837 camera tại 25 tuyến phố và 195 nút giao trọng điểm, giai đoạn 2 bổ sung 2.460 camera AI tại 238 nút giao, nâng tổng số camera ứng dụng AI lên gần 5.000.

Hệ thống không chỉ nhận diện vi phạm giao thông mà còn có khả năng đo đếm lưu lượng phương tiện, hỗ trợ điều khiển tín hiệu thích ứng, dự báo ùn tắc, giám sát an ninh, trật tự và phát hiện một số hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Cùng với camera, việc kết hợp UAV và AI cũng mở thêm một phương thức giám sát từ trên cao. Theo thông tin được Công an Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm, quá trình triển khai đã trực tiếp xử lý 131 trường hợp vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xử lý; đồng thời hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp ùn tắc, sự cố.

Như vậy, giá trị của chuyển đổi số bắt đầu thể hiện ở chính những việc người dân có thể cảm nhận hằng ngày: Phát hiện vi phạm nhanh hơn, điều hành giao thông sát thực tế hơn và giảm dần sự phụ thuộc vào phương thức tuần tra, kiểm tra hoàn toàn thủ công.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Nếu camera AI thể hiện sự thay đổi trong quản lý địa bàn, thì một hướng chuyển đổi khác đang được Công an thành phố Hà Nội thúc đẩy là đưa các tiện ích an ninh, trật tự lên môi trường số để người dân có thể tiếp cận ngay từ điện thoại.

Trước đó, ngày 2-9, Công an thành phố Hà Nội ra mắt 3 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm phục vụ nhân dân. Trong đó, Hanoi Smart Police được định hướng hình thành đồng thời hai nhóm tiện ích: Một nhóm trực tiếp phục vụ người dân và một nhóm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng Công an.

Từ phản ánh tình hình an ninh, trật tự, gửi tín hiệu SOS đến các tiện ích kết nối với lực lượng Công an, hướng đi đặt ra là từng bước hình thành một kênh tương tác số thống nhất giữa người dân với Công an Thủ đô. Cùng với đó là Tổng đài AI 1900-0113, V-call 113 và những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tiếp nhận, phân loại thông tin, chuyển giọng nói thành văn bản, qua đó giảm bớt thao tác thủ công cho cán bộ trực ban.

Người dân được cán bộ Công an hướng dẫn trải nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Hiện, Công an Hà Nội đang triển khai dự án hơn 21.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn của thành phố. Việc phát triển hạ tầng phải đồng thời đi cùng đào tạo cán bộ, bảo đảm an toàn dữ liệu và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, thay vì chỉ “số hóa” cách làm cũ.

Chuyển đổi số trong Công an Thủ đô đang vượt khỏi phạm vi của một nhiệm vụ công nghệ đơn thuần. Dữ liệu dân cư có thể hỗ trợ quản trị xã hội; camera AI vừa phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tham gia giải bài toán giao thông và trật tự đô thị; các nền tảng số vừa phục vụ nghiệp vụ, vừa tạo thêm kênh để người dân tương tác với cơ quan Công an.