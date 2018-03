Công an Hà Nội nhận danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân'

Sáng 31/3, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ mừng công danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kì kháng chiến chống Pháp' do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký phong tặng.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội - Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại lễ mừng công.

Phát biểu trong buổi lễ mừng công, Thiếu tướng Trần Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, rong cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài và gian khổ, được sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ giữa các ban ngành, được nhân dân tận tình giúp đỡ.

Công an Hà Nội vừa chiến đấu vừa xây dựng từ lãnh đạo đến các bộ điệp báo, phản gián, giao thông đã dũng cảm kiên cường chống lại kẻ địch, dành lại khu vực bị địch chiếm, dũng cảm bám sát đối tượng hoạt động diệt trừ một số tên việt gian đầu sỏ ngụy ngay tại sào huyệt, phá rã ngụy quyền làm cho hậu phương của địch luôn mất ổn định.

Thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Hà Nội là các hoạt động báo phản gián đi sâu vào đầu não các cơ quan công an cảnh sát, gián điệp của Pháp và Ngụy thu thập được nhiều tin tức chiến lược và âm mưu hoạt động phá hoạt của địch. Phục vụ chỉ đạo kháng chiến của Trung ương Đảng, bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các ngành ở nội ngoại thành trong vùng địch tạm chiếm. Kết hợp chặt chẽ với Công an liên Khu III, Liên Khu IV, và công an các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa phát động tổ chức bảo vệ an toàn căn cứ Thành Ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội.

Công an Hà Nội được trao tặng nhiều danh hiệu như: Cờ thi đùa khá nhất năm 1950 và được Bác Hồ khen ngợi trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V ( tháng 1/1950). Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì cho Công an Hà Nội(1952). Đội giao liên Bát Sắt và Ban Chính trị Ty Công an Hà Nội đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, liệt sỹ, trong đó có 4 đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 16 đồng chí tặng thưởng huân chương các loại, hàng trăm cán bộ bị tù đày thương tật vẫn kiên cường, dũng cảm chiến đấu với địch, hi sinh vì đất nước.

Căn cứ vào những thành tích đặc biệt trên, ngày 26/1/2018, Công an thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký Quyết định số 127/QĐ – CTN, phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kì kháng chiến chống Pháp”.

“Đây là vinh dự, niềm tự hào đặc biệt của lực lượng Công an Thủ đô”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.

Bùi Hải