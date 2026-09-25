Công an Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính trong tình hình mới

Toàn cảnh sự kiện.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; đại diện lãnh đạo phòng chức năng thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính cùng Ban Chỉ huy Công an cấp xã và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc CATP.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ động nhận diện thách thức, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, thời gian qua hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bưu chính cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trước tình hình đó, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp bưu chính triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng thông tin những điểm mới đáng chú ý trong hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bưu chính. Theo đó, ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; ngày 17/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP thông qua 4 chính sách của Luật Bưu chính (sửa đổi). Các quy định mới tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời tăng cường chế tài xử lý vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính.

Phát huy vai trò của lực lượng Công an và doanh nghiệp trong phòng ngừa vi phạm

Đánh giá tình hình thời gian tới, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhận định lĩnh vực bưu chính vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khi thương mại điện tử, kinh tế số và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Đây cũng là môi trường mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của CATP Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả các kiến thức được tập huấn để triển khai nhiệm vụ một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời giao Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp triển khai công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính.

Trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã trình bày chuyên đề về tình hình lĩnh vực bưu chính liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; thực trạng chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp bưu chính; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động bưu chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội truyền đạt nội dung chuyên đề.

Nội dung chuyên đề cũng chỉ rõ những nguy cơ phát sinh từ sự gia tăng số lượng đơn hàng, mạng lưới trung chuyển rộng, số lượng lao động lớn và khó khăn trong công tác kiểm soát hàng hóa, trên cơ sở đó, đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Đồng chí Lê Văn Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính giới thiệu tổng quan hệ thống quy định pháp luật.

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính đã giới thiệu tổng quan hệ thống quy định pháp luật về hoạt động bưu chính; hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến cung ứng dịch vụ, chế độ báo cáo, điều kiện gia nhập thị trường, các điều ước và hiệp định quốc tế về bưu chính.

Cũng trong chương trình, Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã trao đổi về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hàng hóa vi phạm pháp luật.

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP trao đổi các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm.

Kết thúc hội nghị tập huấn, Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an và các doanh nghiệp bưu chính trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giải đáp các kiến nghị

Hội nghị được CATP Hà Nội tổ chức nhằm thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an và các doanh nghiệp bưu chính trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính.

Những nội dung được phổ biến, trao đổi tại hội nghị không chỉ góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa vi phạm mà còn tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, doanh nghiệp trong phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô trong tình hình mới.