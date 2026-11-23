Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia. Theo các chuyên gia, đổi mới không nên chỉ nhìn từ phương thức tuyển sinh hay điều chỉnh chương trình, mà cần một cách tiếp cận chiến lược, bắt đầu từ xác định lại sứ mệnh, quy hoạch mạng lưới đến xây dựng khung năng lực học sinh. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD - ĐT).