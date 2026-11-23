Công an Hà Nội lan tỏa kiến thức an toàn số đến học sinh
Với những bài giảng gần gũi, thiết thực, cán bộ Phòng An ninh mạng - CATP Hà Nội đã cùng Teen Safety School Tour 2026 mang kiến thức an toàn số đến gần hơn với học sinh, giúp các bạn nhận diện rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam và MSD United Way Vietnam đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng, Bộ Công an.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-lan-toa-kien-thuc-an-toan-so-den-hoc-sinh-post676678.antd