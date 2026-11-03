Công an Hà Nội ký Quy chế phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh
Sáng 3/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-ha-noi-ky-quy-che-phoi-hop-voi-cong-an-5-tinh-thanh-pho-giap-ranh-246261103192605462.htm