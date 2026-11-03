Công an Hà Nội ký Quy chế phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Dự hội nghị, về phía Trung ương có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các ban, sở, ngành và Công an các địa phương.

Phối hợp kiến tạo, tạo nền tảng phục vụ phát triển của các địa phương

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố nêu trên. Sáu địa phương có tổng diện tích hơn 32.000 km2, dân số trên 26 triệu người.

Trước đây, Công an thành phố Hà Nội và công an các địa phương đã ký kết nhiều quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Quá trình phối hợp góp phần phát hiện, xử lý nhiều vụ án, băng nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh; hỗ trợ xử lý các vụ cháy, sự cố và những tình huống phức tạp.

Trong 10 tháng đầu năm, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an các địa phương phát hiện, xử lý 3 vụ việc với 22 thanh, thiếu niên lợi dụng địa bàn, tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội. Ở lĩnh vực phòng, chống ma túy, các lực lượng đã phối hợp trao đổi thông tin, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Từ năm 2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội cũng đã chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý 6 vụ cháy tại các địa phương lân cận.

Quy chế mới quy định việc phối hợp trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an. Các hình thức phối hợp gồm trao đổi thông tin, tài liệu; bố trí lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động cụ thể; tổ chức họp, giao ban định kỳ hoặc đột xuất.

Định kỳ 2 năm, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với công an các địa phương sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc Công an thành phố Hà Nội và Công an 5 tỉnh giáp ranh chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung và đề xuất hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trên tổng thể các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, quyết tâm rất cao của các địa phương trong phối hợp nâng tầm công tác bảo vệ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, điểm nghẽn trong phối hợp thường không phải do thiếu cơ chế hay đầu mối, mà chủ yếu nằm ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ; việc theo dõi, thực hiện các kết luận đã thống nhất còn chưa thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an 6 tỉnh, thành tiếp tục đưa việc phối hợp vào chiều sâu, thực chất, lấy hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự của từng địa phương ký kết quy chế phối hợp làm thước đo.

Mở rộng phạm vi phối hợp không chỉ công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà bao gồm cả phối hợp kiến tạo, tạo nền tảng phục vụ phát triển của các địa phương; công tác phối hợp phải góp phần gián tiếp giúp Công an mỗi địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.

“Tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn mới, với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Công an các địa phương ký Quy chế phối hợp hôm nay sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ.

Đáp ứng yêu cầu cao hơn trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong điều kiện liên kết kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông và dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh mẽ, các nguy cơ về an ninh, trật tự không dừng lại ở ranh giới hành chính từng địa phương.

Cùng với đó, tội phạm lợi dụng sự thông suốt của các tuyến giao thông, sự phát triển của không gian mạng và những khoảng trống trong trao đổi thông tin để hoạt động liên địa bàn; đồng thời, những vấn đề về môi trường, lao động, đất đai, phòng cháy, chữa cháy hay an toàn giao thông đều có thể tác động dây chuyền đến nhiều địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ, các chủ trương của Trung ương về phát triển vùng, xây dựng và phát triển Thủ đô, bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Công an các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề an ninh, trật tự phát sinh trên địa bàn liên tỉnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, Công an 6 địa phương cần quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, phục vụ sự phát triển của Vùng Thủ đô.

Trong đó, Công an 6 địa phương cần xác định an ninh, trật tự tại khu vực giáp ranh là trách nhiệm chung, lợi ích chung; xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và xử lý thông tin kịp thời; quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền xử lý và phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp. Các nội dung liên ngành, liên địa bàn cần được rà soát định kỳ để tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh.

Trước những yêu cầu cao hơn trong kỷ nguyên mới, để đảm bảo an ninh an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, Công an 6 địa phương cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo, xây dựng phương án hiệp đồng ứng phó các tình huống đột xuất, các thách thức an ninh phi truyền thống; phối hợp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

Công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình tại các khu công nghiệp, công trình hạ tầng chiến lược, tuyến giao thông huyết mạch và các khu vực tập trung đông người. Phát hiện sớm, giải quyết đúng pháp luật, thấu tình đạt lý những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và quan hệ lao động; không để tích tụ thành điểm nóng hoặc bị lợi dụng gây mất ổn định.

Cùng với đó, Công an 6 địa phương tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết xử lý các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị chú trọng cắt đứt các tuyến vận chuyển, địa bàn trung chuyển, không để tội phạm lợi dụng sự khác biệt về địa giới hoặc cơ chế phối hợp để né tránh xử lý. Gắn đấu tranh với phòng ngừa xã hội, quản lý địa bàn và mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

Công an 6 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp. Ảnh: Quang Thái

Đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, Công an 6 địa phương phối hợp kiểm soát các tuyến đường kết nối, khu vực cửa ngõ, vận tải hàng hóa và các cơ sở có nguy cơ cao; khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông, điều kiện an toàn cháy, nổ tại khu vực giáp ranh.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu cần tăng cường ứng dụng công nghệ, chia sẻ thông tin và dữ liệu phục vụ công tác phối hợp; từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Ngay sau hội nghị, Công an thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai quy chế, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, đầu mối liên lạc, chế độ giao ban, phương thức trao đổi thông tin và quy trình xử lý các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn. Các địa phương cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết, tạo kết quả cụ thể ngay trong giai đoạn đầu thực hiện" - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thay mặt Công an 6 tỉnh, thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Quang Thái

Tiếp thu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thay mặt Công an 6 địa phương cam kết đoàn kết, quyết liệt triển khai quy chế thực chất, hiệu quả; chủ động tháo gỡ khó khăn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Công an 6 địa phương lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Quy chế phối hợp quy định 4 nguyên tắc trong công tác phối hợp giữa Công an các tỉnh, thành phố, trong đó, sự phối hợp giữa các đơn vị phải đảm bảo tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an; sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các địa phương và của Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố. Quan hệ phối hợp giữa các đơn vị dựa trên tinh thần tất cả vì công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bình đẳng, tự nguyện, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hỗ trợ lẫn nhau, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Quá trình phối hợp phải đảm bảo các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về nghiệp vụ, không để xảy ra lộ, lọt thông tin, ảnh hưởng đến kết quả công tác. Có 5 hình thức phối hợp gồm: Trực tiếp gặp gỡ để thông báo, trao đổi thông tin, tài liệu; trao đổi thông tin, tài liệu bằng văn bản qua đường văn thư, cơ yếu; trao đổi thông tin, tài liệu thông qua các phương tiện thông tin liên lạc; bố trí lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động phối hợp cụ thể; tổ chức họp, giao ban định kỳ, đột xuất. Quy chế quy định cụ thể các nội dung phối hợp trên toàn diện các mặt công tác Công an gồm: Công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.