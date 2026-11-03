Công an Hà Nội ký quy chế phối hợp Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo lễ ký kết

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang;

Cùng dự có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng; cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND các địa phương; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc và chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an 6 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào cờ.

Thiết lập cơ chế phối hợp toàn diện, không để hình thành khoảng trống địa bàn

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp và những nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp mới.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trình bày tóm tắt kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa CATP Hà Nội với 5 Công an tỉnh, thành phố giáp ranh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các nội dung chính trong Quy chế phối hợp mới.

Theo đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 12/6/2025, Hà Nội chuyển từ địa bàn tiếp giáp 8 tỉnh xuống còn 5 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên. Tổng diện tích tự nhiên của 6 địa phương là 32.267 km², dân số trên 26 triệu người, với 698 đơn vị hành chính cấp xã.

Quá trình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội và Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh và từng địa phương. Báo cáo cũng chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đang ngày càng cao hơn, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời kiến tạo môi trường phát triển, phục vụ mục tiêu tăng trưởng của các địa phương và của đất nước trong tình hình mới.

Đại diện Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND các địa phương; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc và chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an 6 tỉnh, thành phố dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp: nắm tình hình, quản lý và trao đổi thông tin về đối tượng; bảo đảm an ninh chính trị; giải quyết khiếu kiện; phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều động lực lượng tăng cường, chi viện, phối hợp ứng phó với các tình huống phức tạp, đột xuất, thiên tai và thách thức an ninh phi truyền thống.

Không để tội phạm lợi dụng địa giới hành chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh liên kết kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông và dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh mẽ, những nguy cơ về an ninh, trật tự không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Các loại tội phạm ngày càng có xu hướng hoạt động trên nhiều địa bàn, lợi dụng không gian mạng và những khoảng trống trong trao đổi thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Những vấn đề liên quan đến môi trường, lao động, đất đai, an toàn giao thông cũng có thể gây tác động dây chuyền đến nhiều địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Vì vậy, việc Công an 6 tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và khu vực lân cận.

Để quy chế đi vào thực chất, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Công an các địa phương duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị; xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và xử lý thông tin kịp thời, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền giải quyết và phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống đột xuất và những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình tại các khu công nghiệp, công trình hạ tầng chiến lược, tuyến giao thông huyết mạch và địa bàn tập trung đông người.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần tăng cường phối hợp trên các tuyến, địa bàn giáp ranh, tập trung vào tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu không để các đối tượng lợi dụng sự khác biệt về địa giới hành chính hoặc những hạn chế trong cơ chế phối hợp để né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Việc đấu tranh phải được triển khai đồng bộ từ trao đổi thông tin, xác minh, phát hiện đến xử lý, không để phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn.

Công an 6 tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp.

Công an 6 tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công an các địa phương cần nghiên cứu ứng dụng hệ thống camera thông minh, công nghệ phân tích dữ liệu để giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội đã tập trung đầu tư hệ thống camera phục vụ quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Để phát huy hiệu quả, thành phố mong muốn các địa phương cùng quan tâm đầu tư, tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, tránh đầu tư manh mún, chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực.

"Ngay sau hội nghị, Công an thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai quy chế, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, đầu mối liên lạc, chế độ giao ban, phương thức trao đổi thông tin và quy trình xử lý các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn. Các địa phương cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết, tạo kết quả cụ thể ngay trong giai đoạn đầu thực hiện" Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Về phía Hà Nội, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của 5 tỉnh, thành phố trong các lĩnh vực liên vùng như quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chuyển đổi số.

Chuyển từ phối hợp hình thức sang phối hợp thực chất, đo đếm bằng kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội cùng Công an 5 địa phương trong việc chuẩn bị, thống nhất và tổ chức ký kết quy chế phối hợp toàn diện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Bộ trưởng, hoạt động phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Công an các địa phương giáp ranh đã được triển khai từ nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ đê điều, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để quy chế phát huy hiệu quả, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm:

Trước hết, Công an các địa phương phải đưa hoạt động phối hợp đi vào chiều sâu, thực chất, lấy hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh làm thước đo. Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ, điểm nghẽn lớn nhất trong phối hợp không phải do thiếu cơ chế hay đầu mối, mà chủ yếu nằm ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, tham mưu còn phân tán, trách nhiệm chưa rõ và việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, cụ thể.

Từ đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuyển từ phương thức phối hợp bị động, chỉ xử lý khi có vụ việc phát sinh sang chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá và xây dựng phương án giải quyết ngay từ sớm, từ xa. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn ý kiến khác nhau, phải có cơ chế trao đổi trực tiếp, xử lý nhanh, kịp thời báo cáo Giám đốc Công an các địa phương xem xét, quyết định; không để vụ việc kéo dài do chưa thống nhất đầu mối hoặc trách nhiệm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị mở rộng phạm vi phối hợp, không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải góp phần kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ, những thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính từ năm 2025 đến nay đã mở ra không gian và động lực phát triển mới. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần được đặt trong tư duy phát triển mới, gắn với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ giới hạn trong bảo vệ mà phải kiến tạo, tạo ra các điều kiện an ninh nền tảng để phát triển diễn ra đúng hướng, bền vững và không bị phá vỡ bởi các cú sốc hoặc hành vi lợi dụng.

Trên tinh thần đó, Công an các địa phương cần chủ động phát hiện những vấn đề mang tính liên vùng, tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân".

Tiếp đến, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, việc triển khai quy chế phải góp phần trực tiếp giúp Công an từng địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả phối hợp không chỉ được đánh giá qua báo cáo hay số lượng hoạt động đã triển khai mà phải được lượng hóa bằng những chỉ tiêu, kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá việc ký kết quy chế là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của từng địa phương và toàn khu vực; đồng thời mong muốn Công an 6 tỉnh, thành phố triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vừa góp phần tạo động lực phát triển cho Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 6 địa phương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội; khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Quy chế một cách thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Ngay sau hội nghị, CATP Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố cụ thể hóa các nội dung bằng kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, đầu mối liên lạc, chế độ giao ban, phương thức trao đổi thông tin và quy trình xử lý các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.