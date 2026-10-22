Công an Hà Nội kiểm tra đột xuất cuộc thi hoa hậu, phát hiện vi phạm

Ngày 20/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan công an làm việc với đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” và ra quyết định xử phạt 55 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Giảng Võ kiểm tra đột xuất cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận theo quy định. Lực lượng chức năng yêu cầu tạm dừng cuộc thi để xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan công an xác định Công ty Giải trí truyền thông Son vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” bị yêu cầu tạm dừng do chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý và đơn vị tổ chức trước khi đăng ký.

Cơ quan công an cũng cảnh báo tình trạng lợi dụng danh nghĩa chương trình truyền hình thực tế, đào tạo, giao lưu hoặc đêm tôn vinh để tổ chức các cuộc thi người đẹp trái quy định; đồng thời khuyến cáo người tham gia thận trọng với những khoản thu phí không rõ ràng.