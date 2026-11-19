Trước khi chương trình chính thức được diễn ra, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt được triển khai từ ngày 18 đến 20-11

Những ngày qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra chương trình

Tại các chốt, các lực lượng vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa hướng dẫn người dân lưu thông khi một số tuyến đường tạm cấm phương tiện

Các lực lượng duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, lễ khai mạc cùng chuỗi hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút hơn 30.000 người tham gia

Công tác bảo vệ được đảm bảo để các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện, chuẩn bị cho sự kiện văn hóa quy mô quốc gia

Lực lượng Cảnh sát cơ động ứng trực, chủ động phòng ngừa và kịp thời xử lý mọi tình huống

Lực lượng chức năng không chỉ phải bảo vệ an toàn các hoạt động chính mà còn cần chủ động kiểm soát địa bàn, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh

Sự hiện diện và ứng trực xuyên suốt của các lực lượng Công an Thủ đô góp phần giữ vững bình yên địa bàn, giúp người dân và du khách an tâm hòa mình, tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động của ngày hội