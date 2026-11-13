Công an Hà Nội khởi tố đối tượng Nguyễn Tiến Đức

Ngày 13/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1987, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật có đơn tố giác Nguyễn Tiến Đức có hành vi chiếm đoạt số tiền 274.576.124 đồng của công ty, sử dụng vào mục đích cá nhân và chưa hoàn trả.

Ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.