Công an Hà Nội khởi tố 7 người liên quan loạt villa trái phép quanh hồ Đồng Đò

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ. Trong 7 bị can có ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước nên cần tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, từ ngày 5 - 7/8, một số cơ quan báo chí đã phản ánh khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Kim Anh) tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của báo chí, có nơi, đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát. Báo cáo của cơ quan này khẳng định phản ánh về tình trạng vi phạm ở khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn của báo chí là “có cơ sở”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội cũng được giao vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Đến ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trên địa bàn.