Công an Hà Nội khởi tố 12 công ty, triệu tập 340 đối tượng để điều tra vi phạm về quan trắc môi trường

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III năm 2026, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết, liên quan đến các các công trình xây dựng sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ tại xã Kim Anh, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc rất quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các cá nhân, tổ chức. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh, chuyển trọng tâm từ kiểm soát nguồn cung sang đồng thời giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và khởi tố hơn 5.000 bị can.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố tập trung xử lý các hành vi buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án có tính chất tổ chức, xuyên biên giới, trong đó tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố 33 vụ án liên quan đến hơn 40 công ty, khởi tố 364 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lĩnh vực môi trường, Công an Thành phố phối hợp với C05 - Bộ Công an triệu tập, đấu tranh, khởi tố 12 công ty; đồng thời triệu tập 340 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường.

Đối với tội phạm buôn lậu, Công an Thành phố đã triển khai một số chuyên án lớn, có tính chất điển hình theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đến hết 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu được Bộ Công an giao trong lĩnh vực kinh tế, môi trường cơ bản đã hoàn thành, đạt và vượt.

Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, nhất là các hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm.

Thông tin về công tác rà soát đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương và sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Qua rà soát tại 25 phường, xã, Sở đã tổng hợp diện tích đất rừng toàn thành phố khoảng 28.978 ha. Trong đó, khoảng 7.300 ha do các phường, xã đề nghị điều chỉnh, được phân loại thành 19 nhóm.

Đối với nhóm đất có nguồn gốc đất lâm nghiệp, đất rừng nhưng hiện trạng có khu dân cư, việc phân loại và xử lý được thực hiện thận trọng. Các cơ quan chức năng trước hết điều tra, xác định hiện trạng, mốc giới, nguồn gốc đất, tình trạng quản lý, hồ sơ đất đai, hiện trạng rừng, ranh giới thực tế và tính chất quy hoạch. Trên cơ sở đó, từng khu vực được rà soát để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) chỉ là một trong những công cụ phục vụ xác định hiện trạng và thu thập dữ liệu. Thành phố hiện triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó thu thập, số hóa các loại bản đồ và hồ sơ liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, bóc tách, phân loại theo 19 nhóm và đề xuất phương án xử lý. Hiện công việc đang trong giai đoạn thu thập, hoàn thiện thông tin; các kết quả tiếp theo sẽ được Thành phố thông tin tới các cơ quan báo chí.

Thông tin về đề xuất dự án Safari ở Ba Vì, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng khẳng định, Thành phố mới nhận được hồ sơ đề xuất dự án của doanh nghiệp và đăng tải công khai trên website của Sở. Đây mới chỉ đề xuất ban đầu của doanh nghiệp chứ chưa phải chủ trương cuối cùng của Thành phố.

Sau khi đăng tải thông tin, Thành phố đã lập hội đồng thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư của dự án. Trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Hội đồng thẩm định đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư, trên cơ sở rà soát rất kỹ về hiện trạng quản lý sử dụng đất, xem xét tác động đến các tổ chức, gia đình, hộ cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Trên cơ sở kết quả rà soát đó, để xác định rõ lại về quy mô cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc là giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân; đồng thời, phải hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở rà soát, đã xác định sơ bộ lại quy mô đầu tư khoảng gần 300 ha đất. Đây mới chỉ là sơ bộ bởi quy mô và ranh giới chính xác phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Bước lập quy hoạch sẽ được công khai, minh bạch, và xin ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Quý III năm 2026, GRDP của Hà Nội ước tăng 10,02%

Báo cáo tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng cho biết, Quý III năm 2026, GRDP của Hà Nội ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026; cao hơn đáng kể quý III năm 2025 (8,20%). Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm: dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Đặc biệt, xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết (đứng) và các lãnh đạo Sở của Hà Nội chủ trì họp báo. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ: dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,85%.

Nổi bật, ngành du lịch đón khoảng 27,5 triệu lượt khách (tăng 6,2%), trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt (tăng 22,0%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Ngành xây dựng trong quý III tăng trưởng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/9/2026 là 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tương ứng 69,91% Kế hoạch Thành phố giao đến nay (không bao gồm tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách).

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/9/2026 đạt 568.582 tỷ đồng, đạt 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa đạt 87% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu hút FDI 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Đặc biệt, dòng vốn dịch chuyển mạnh vào các ngành có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD (chiếm hơn 50% tổng vốn).

Trong quy hoạch, hạ tầng giao thông và đô thị, Thành phố đang quyết liệt cụ thể hóa mô hình không gian mới thông qua việc lập 125 quy hoạch các cấp và đôn đốc triển khai 50 bản ghi nhớ (MOU) xúc tiến đầu tư. Đồng thời, 84 dự án hạ tầng chiến lược (quy mô 330.458 tỷ đồng) đang được bứt tốc. Nổi bật là tuyến Vành đai 4 giải ngân đạt 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang thi công tích cực. Về hạ tầng đô thị, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành hiệu quả, giảm ngập rõ rệt. Cùng với đó, công tác an sinh được đẩy mạnh, dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội và tăng tốc cải tạo chung cư cũ trong năm 2026.

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ: Thành phố đã phê duyệt tái cấu trúc 1.552 TTHC, đạt tỷ lệ 90,1%; hơn 6,2 triệu tài khoản định danh trên ứng dụng iHanoi. Đặc biệt, Kho dữ liệu dùng chung tiếp nhận 2,72 triệu hồ sơ TTHC. Cùng với đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) vận hành ổn định, kết nối thông suốt với tỷ lệ giao dịch thành công đạt 92,63%, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và giáo dục phát triển toàn diện, gắn với đẩy mạnh ứng dụng số: Đã giải quyết việc làm cho 160.981 lao động (đạt 94,14% kế hoạch) và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,48%; liên thông thành công trên 1,1 triệu hồ sơ khám chữa bệnh của 44 cơ sở y tế trên nền tảng quản lý tập trung; hoàn thành cấp mã định danh học tập cho 100% trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2026

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt “hai con số”, Thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng điểm.

Thứ nhất, trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý III/2026, rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV, phân rã kịch bản theo 3 phương án (cao, trung bình, thấp) đến từng sở, ban ngành, UBND các xã, phường, tập trung vào các ngành có tỷ trọng lớn, khả năng tăng nhanh và còn dư địa. Các ngành, dự án và chỉ tiêu chủ lực được theo dõi thường xuyên để kịp thời xử lý ngay những khó khăn phát sinh.

Thứ hai, tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Tiếp tục giao và kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về GPMB, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công; đẩy nhanh các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các dự án hạ tầng lớn.

Thứ ba, thúc đẩy mạnh đầu tư tư nhân, FDI và chuyển hóa các nguồn lực thành vốn thực hiện. Đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, đã cam kết đầu tư, sớm chuyển thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới. Khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các dự án ngoài ngân sách đang vướng mắc; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D (nghiên cứu và phát triển), công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thứ tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư. Mục tiêu tạo thêm sản lượng thực tế, đưa các dây chuyền và dự án mới vào vận hành, tận dụng tối đa công suất hiện có; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo thêm năng lực sản xuất.

Thứ năm, tạo cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phát huy lợi thế quý IV là mùa cao điểm tiêu dùng, mua sắm, du lịch và các sự kiện lớn của Thủ đô; tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách.

Thứ sáu, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tín dụng, đất đai. Điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng.

Thứ bảy, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong sử dụng, giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sớm đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND Thành phố vào thực tiễn. Tiếp tục cải cách TTHC, phân cấp, ủy quyền, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm các cơ chế mới thực sự chuyển thành nguồn lực và động lực tăng trưởng.

Thứ tám, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi. Quý IV chỉ còn thời gian rất ngắn, vì vậy đề nghị tiếp tục thực hiện phương châm "rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra"; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và từng chủ đầu tư; định kỳ kiểm đếm tiến độ, xử lý ngay các nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.