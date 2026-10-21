Công an Hà Nội khẳng định dấu ấn qua 30 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND

Bám sát thực tiễn công tác và chiến đấu

Tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026, Công an thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) mang đến 30 tác phẩm thuộc ba loại hình truyền hình, phát thanh và điện ảnh. Mỗi tác phẩm có cách tiếp cận và ngôn ngữ thể hiện riêng, cùng khai thác chất liệu từ thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.

Các tác phẩm đề cập nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự đến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, những vụ án, vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm là chất liệu để các tác giả phản ánh hoạt động đấu tranh của lực lượng Công an, đồng thời đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận từ góc độ xã hội.

Các tác phẩm dự thi phản ánh nhiều mặt công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô

Các đề tài được lựa chọn gồm vụ việc xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Mr Pips; đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh và cuộc đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Mỗi vụ việc có đặc điểm riêng, nhưng đều gắn với những vấn đề đáng chú ý trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và ý thức chấp hành pháp luật.

Qua những câu chuyện cụ thể, các tác phẩm không chỉ phản ánh quá trình đấu tranh, xử lý tội phạm mà còn hướng sự chú ý của người xem, người nghe đến những vấn đề phía sau mỗi vụ việc. Đó có thể là thủ đoạn phạm tội cần được nhận diện, những bất cập trong công tác quản lý cần khắc phục hoặc yêu cầu nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội. Việc lựa chọn đề tài từ thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu đối với người làm báo trong lực lượng Công an: thông tin phải chính xác, cách thể hiện phù hợp, giúp công chúng hiểu rõ hơn bản chất vụ việc.

Bên cạnh các nội dung về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhóm đề tài xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng góp phần phản ánh những nhiệm vụ thường xuyên của Công an Thủ đô. Hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ hiện lên trong các chuyên án hay những cuộc đấu tranh quyết liệt mà còn qua tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là một phần quan trọng trong bức tranh về hoạt động của lực lượng Công an, nơi công việc hằng ngày và những nỗ lực thầm lặng có ý nghĩa trực tiếp đối với đời sống người dân.

Với 30 tác phẩm thuộc ba loại hình, CATP Hà Nội có điều kiện phản ánh nhiều khía cạnh trong công tác của lực lượng. Điểm chung là các đề tài đều hướng về thực tiễn, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ Nhân dân.

Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả tuyên truyền

CATP Hà Nội tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 với 30 tác phẩm thuộc ba loại hình truyền hình, phát thanh và điện ảnh

Một mảng đề tài đáng chú ý khác là chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Công an Thủ đô. Các tác phẩm đề cập đến hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm chỉ huy, điều hành, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Hanoi Smart Police cùng những sáng kiến từ Công an cơ sở. Đây đều là những nội dung gắn với quá trình đổi mới phương thức quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Điều được đặt ra không chỉ là sự hiện diện của công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ mà còn là hiệu quả thực tế mà những ứng dụng đó mang lại. Chuyển đổi số cần được nhìn nhận qua chất lượng công việc, mức độ thuận tiện cho người dân và hiệu quả phục vụ xã hội. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi hỗ trợ giải quyết công việc tốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chức năng.

Cùng với các đề tài về công nghệ, những câu chuyện từ Công an cơ sở cũng mang đến góc nhìn gần gũi về công việc thường ngày của người chiến sĩ. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hình ảnh cán bộ Công an gần dân, sát dân, chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn cho thấy vai trò của lực lượng trong việc nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân.

Những công việc gắn với đời sống hằng ngày có thể không phải lúc nào cũng tạo ra những tình huống gay cấn, nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Qua đó, các tác phẩm góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, bản lĩnh, chủ động trong công việc và có trách nhiệm với Nhân dân.

Các đề tài về chuyển đổi số, cải cách hành chính và hoạt động tại cơ sở vì thế bổ sung góc nhìn cần thiết về Công an Thủ đô. Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, xử lý tội phạm, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục và hỗ trợ người dân. Những thay đổi trong phương thức hoạt động chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ.

Các đề tài về Công an cơ sở khắc họa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn

Không chỉ vậy, đối với CATP Hà Nội, tham gia Liên hoan cũng là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên truyền giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp làm báo, truyền hình và điện ảnh hiện đại. Trong bối cảnh công chúng có nhiều cách tiếp nhận thông tin, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa tin nhanh chóng, chính xác mà còn phải lựa chọn cách kể chuyện và hình thức thể hiện phù hợp với từng đối tượng, từng nền tảng.

Việc trao đổi về kỹ năng sản xuất, ứng dụng công nghệ và phương thức truyền tải thông tin được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm tuyên truyền. Hiệu quả không chỉ nằm ở việc chuyển tải đầy đủ thông tin mà còn ở khả năng giúp công chúng hiểu đúng vấn đề, nâng cao nhận thức và có những hành động tích cực. CATP Hà Nội cũng xác định báo chí là cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Những thông tin được phản ánh khách quan, có trách nhiệm vừa giúp công chúng hiểu rõ hơn công việc của lực lượng Công an, vừa góp phần để lực lượng tiếp tục nhìn nhận, hoàn thiện hoạt động của mình.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức Liên hoan

Bên cạnh việc chuẩn bị 30 tác phẩm dự thi, CATP Hà Nội còn đảm nhiệm vai trò đơn vị đăng cai Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của Công an Thủ đô đối với một sự kiện nghề nghiệp dành cho những người làm báo chí, phát thanh, truyền hình và điện ảnh trong lực lượng CAND.

Theo đó, CATP Hà Nội đã tập trung thực hiện hai nhiệm vụ song song. Một mặt, đơn vị chuẩn bị các tác phẩm tham gia dự thi, bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Mặt khác, CATP phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện phục vụ Liên hoan, trong đó có công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền, tổ chức giải thể thao Pickleball và các hoạt động bên lề.

Bên cạnh chuẩn bị tác phẩm dự thi, CATP Hà Nội phối hợp với Ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ phục vụ Liên hoan

Công tác chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để các hoạt động của Liên hoan diễn ra thuận lợi. Với vai trò đơn vị đăng cai, CATP Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức mà còn có trách nhiệm cùng Ban tổ chức tạo dựng không khí giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong lực lượng.

Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay và tìm kiếm những hướng tiếp cận mới trong hoạt động chuyên môn. Trong bối cảnh yêu cầu thông tin, tuyên truyền ngày càng cao, việc đổi mới nội dung và phương thức thể hiện có ý nghĩa thiết thực đối với công tác truyền thông về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Với CATP Hà Nội, ý nghĩa của Liên hoan không chỉ nằm ở việc giới thiệu các tác phẩm dự thi hay hoàn thành nhiệm vụ đăng cai. Quá trình tham gia còn mở ra cơ hội để đội ngũ làm công tác tuyên truyền nhìn lại cách xây dựng nội dung, tiếp cận công chúng và ứng dụng công nghệ trong sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền hình, phát thanh và điện ảnh. Từ việc lựa chọn đề tài gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân đến công tác phối hợp tổ chức Liên hoan, CATP Hà Nội tham gia sự kiện trên cả phương diện chuyên môn và trách nhiệm của đơn vị đăng cai. Qua đó, đơn vị hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, để những câu chuyện về công việc của lực lượng Công an được chuyển tải chính xác, gần gũi và có sức thuyết phục hơn đối với công chúng.