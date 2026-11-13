Công an Hà Nội hoàn thành Lớp tập huấn vận hành, sử dụng UAV phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tại buổi kiểm tra cuối khóa, các học viên đã trải qua hai phần kiểm tra lý thuyết và thực hành. Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng vận hành, khả năng làm chủ thiết bị cũng như mức độ vận dụng những nội dung đã được tập huấn vào yêu cầu công tác thực tế. Với tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, 100% học viên đã hoàn thành các nội dung kiểm tra và đạt yêu cầu đề ra.

Lớp tập huấn hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra

Việc tổ chức thành công lớp tập huấn đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và phương tiện kỹ thuật hiện đại của CATP Hà Nội. Qua đó, góp phần bổ sung phương thức, phương tiện hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, quan sát, giám sát từ trên cao, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các lực lượng - học viên thực hành kỹ năng sử dụng UAV

Thông qua khóa tập huấn, mỗi học viên không chỉ được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ; từng bước khai thác hiệu quả các phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.