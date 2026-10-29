Công an Hà Nội hỗ trợ Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tìm lại iPhone 17

Theo Công an TP Hà Nội, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc, không may làm thất lạc chiếc điện thoại iPhone 17 khi tập thể dục buổi sáng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hoàn Kiếm nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm tài sản.

Ông Faisal Shahkar nhận lại điện thoại. Ảnh: CA.↵

Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Hai Bà Trưng để rà soát, xác định người nhặt được chiếc điện thoại, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar đã gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp cùng thái độ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Ghi nhận sự việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của Công an TP Hà Nội.

Sự việc góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, tận tụy, nhân văn, luôn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, hình ảnh Hà Nội văn minh, an toàn và thân thiện tiếp tục được giới thiệu tới bạn bè quốc tế.