Ngay sau vụ nổ, sập nhà tại tập thể E4 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng thống kê các hộ dân sinh sống tại khu tập thể E3 và E4.

Các hộ dân được thống kê chi tiết từng nhân khẩu, số phòng để phục vụ việc sắp xếp chỗ ở mới.

Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu.

Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong suốt quá trình di dời.

Bà Bùi Thị Thanh Bình sống tại tập thể E4 cho biết căn hộ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ dẫn đến hư hỏng nặng. Hiện 2 vợ chồng ông bà sẽ đến nhà người thân ở tạm.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, sống tại tập thể E4 cho biết đang dọn dẹp đồ đạc chuyển sang nơi ở mới tại Long Biên và mong muốn có một nơi ở ổn định trong thời gian tới.

Nhiều người dân mang theo đồ đạc thiết yếu như quần áo, chăn.

Khoảng 126 hộ dân được tổ chức di chuyển đến Khu tái định cư Thượng Thanh, Long Biên.

Khoảng 8 giờ ngày 24/11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đến tối cùng ngày có 7 người tử vong và 9 người bị thương.