Công an Hà Nội giành Nhất toàn đoàn Giải thể thao Khối thi đua số 8A

Giải thể thao được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hà Đông, với sự tham gia của 5 đơn vị thuộc Khối thi đua số 8A gồm: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ của 5 cơ quan trong Khối thi đua số 8A.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Sĩ Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, giải thể thao được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị rèn luyện sức khỏe, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

173 vận động viên từ 5 đơn vị sôi nổi tranh tài

Giải năm nay quy tụ 173 vận động viên đến từ 5 đơn vị trong Khối thi đua số 8A và Tòa án nhân dân tối cao. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn gồm Pickleball, cầu lông và bóng bàn, với nhiều nội dung dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài trong không khí sôi nổi, hào hứng. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, thể hiện tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị.

Không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất, giải đấu còn là dịp tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các cơ quan trong Khối thi đua số 8A. Đây là những đơn vị có mối quan hệ phối hợp thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, kỷ cương và thực thi pháp luật trên địa bàn Thủ đô.

Công an Hà Nội giành Nhất toàn đoàn

Trao giải các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên đoàn Công an thành phố Hà Nội đã đạt nhiều thành tích nổi bật tại các nội dung tranh tài, qua đó xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giành giải Ba toàn đoàn.

Thành tích tại giải tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong Công an thành phố Hà Nội; lan tỏa tinh thần tích cực rèn luyện thể chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giải thể thao Khối thi đua số 8A khép lại với những cuộc tranh tài sôi nổi và tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Qua đó, tạo thêm khí thế thi đua, động lực để cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương, an ninh, quốc phòng và bình yên của Thủ đô.