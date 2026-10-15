Công an Hà Nội giành giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với 2 sản phẩm công nghệ

Chiều 14/10/2026, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 nhằm tôn vinh những thành tựu công nghệ số mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và nền kinh tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và phát triển các sản phẩm, giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Năm 2026, Giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu. Các hạng mục giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc nhận giải thưởng"Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc". Ảnh: Tuấn Nam

Tại mùa giải năm nay, Công an thành phố Hà Nội được vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" với 02 sản phẩm: "Trợ lý AI nội bộ điều tra hiện trường" và "Phần mềm trưng cầu giám định số". Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số của Công an thành phố Hà Nội trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, cải tiến quy trình nghiệp vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô.

Thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, Công an thành phố Hà Nội đã từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế sai sót, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Theo đó, 02 giải pháp chuyển đổi số trên đã giúp rút ngắn tới 80% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hơn 90% sai sót, tiết kiệm 600 tỷ đồng và 48 triệu giờ công mỗi năm.

Việc được vinh danh tại VDA 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực của Công an thành phố Hà Nội trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời tạo động lực để đơn vị tiếp tục phát triển các giải pháp số, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.