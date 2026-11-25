Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội đã nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 8, Lê Phạm Thành Long có đường chọc khe thuận lợi để Stefan Mauk thoát xuống, buộc hậu vệ Vissel Kobe phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Các cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng bàn thắng vào lưới Vissel Kobe.

Tuy nhiên, trên chấm 11m ở phút thứ 10, Alan sút chệch khung gỗ Vissel Kobe, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Tiếp đó, Perea có pha đánh đầu cận thành ở phút 12 nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Arai.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận lấn lướt với những pha phối hợp nhanh và sắc nét. Phút 25, thủ môn Nguyễn Filip buộc phải rời sân vì chấn thương, nhường vị trí cho Vũ Thành Vinh. CAHN tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó Alan có cú sút đưa bóng đi sát xà ngang ở phút 41.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45. Alan kiến tạo thuận lợi để Stefan Mauk thoát xuống dứt điểm tung lưới Vissel Kobe. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, giúp Công an Hà Nội khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, đội bóng ngành Công an tiếp tục chơi hưng phấn. Phút 49, Sabater thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Perea băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, sai lầm tai hại của thủ môn Vũ Thành Vinh khi chuyền bóng thẳng vào chân Erik đã tạo điều kiện để tiền đạo Vissel Kobe ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Không để đối thủ có cơ hội lấy lại thế trận, Công an Hà Nội nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn. Phút 57, Alan có đường chuyền thông minh để Perea phá bẫy việt vị, thoát xuống đánh bại thủ môn Arai trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Công an Hà Nội vẫn duy trì được thế trận chủ động và tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý. Perea bỏ lỡ tình huống đối mặt ở phút 79, trong khi Đinh Thanh Bình cũng không thể tận dụng pha thoát xuống ở phút 85.

Ở hàng phòng ngự, Văn Hậu có màn trình diễn nổi bật với nhiều tình huống can thiệp và giải nguy quan trọng. Trong khi đó, Perea và Alan là những gương mặt thi đấu nổi bật trên hàng công.

Chiến thắng lịch sử của Công an Hà Nội ở cúp C1 Châu Á.

Bảo toàn chiến thắng 3-1 đến hết trận, Công an Hà Nội đã có màn trình diễn ấn tượng bậc nhất kể từ đầu chiến dịch AFC Champions League Elite mùa này. Đánh bại đội bóng đang dẫn đầu khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng trước lượt đấu thứ 5, thầy trò HLV Mano Polking không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu châu lục.